選舉失利　德國綠黨主席辭職

德國綠黨聯合領導人奧米德.努裡普爾（右）和麗卡達.朗（左）。（圖源：法新社） 中評社北京9月26日電／據大公報綜合路透社、美聯社報導：德國總理朔爾茨執政聯盟成員德國綠黨聯合領導人奧米德.努裡普爾和麗卡達.朗25日表示，由於該黨在德國聯邦州選舉中失利，且民意調查結果不佳，二人將辭去共同擔任的綠黨黨主席職務。



德國東部圖林根州、薩克森州和勃蘭登堡州本月進行了聯邦州選舉，綠黨在圖林根州和勃蘭登堡州的議會選舉中，得票率均未超過5%的門檻，無法進入州議會。此外，德國綠黨在今年6月的歐洲議會選舉中的得票率從五年前的20.5%跌至11.9%，該黨的國內民調支持率也急劇下降。努裡普爾表示，勃蘭登堡州的結果“證明了我們黨十年來最嚴重的危機”，並補充說，該黨領導層已經決定“需要一個新的開始”，“是時候將黨的命運交到新的領導人手中了。”據悉，新的綠黨黨主席將在11月中旬的綠黨黨代表大會上選舉產生。



德國分析人士認為，雖然努裡普爾和麗卡達的辭職對德國聯邦政府或在聯邦政府中任職的綠黨部長沒有直接影響，但此舉或將為德國政局帶來更多不穩定性。路透社指，上述二人的辭職正值朔爾茨執政聯盟動蕩時期，而德國明年將進行大選，選民目前對國內經濟下行、失業率升高等狀況十分焦慮，移民問題也引發諸多爭吵。目前，德國最大反對黨基民盟在全國民調中遙遙領先，極右翼的德國另類選擇黨的民調支持率也在上升，這讓朔爾茨執政聯盟更加搖搖欲墜。有專家表示，如果朔爾茨不得不做出讓步以留住一個新的、更激進的綠黨領導層，他可能會面臨更大的治理挑戰。