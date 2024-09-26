刺殺特朗普疑犯加控三罪　或判囚終身

企圖刺殺特朗普的疑犯勞斯（上圖）23日在佛州出席聽證會，執法人員在法院外戒備。（圖源：法新社） 中評社北京9月26日電／據大公報轉BBC報導：美國司法部24日發布聲明稱，邁阿密的聯邦大陪審團正式起訴58歲疑犯勞斯，指控他於15日在佛州西棕櫚灘企圖刺殺共和黨總統候選人特朗普。他目前被控多項罪名，若定罪可能被判終身監禁。



勞斯被指控於9月15日在佛州特朗普國家高爾夫俱樂部企圖刺殺特朗普。當天，特勤人員發現勞斯從高球場圍欄中伸出槍口指向特朗普後立刻開槍制止。勞斯隨後駕車逃跑，之後在相鄰的馬丁縣落網。根據提交給法院的指控，美國聯邦調查局（FBI）發現勞斯曾手寫一張清單，列出特朗普在8月、9月和10月出席或預計出席的場所。8月18日至9月15日，勞斯的手機曾多次連接到特朗普國家高爾夫俱樂部和海湖莊園附近的信號塔。



勞斯數月前交給一名匿名證人的信件顯示，他早已開始謀劃此次刺殺行動，還計劃“買凶殺人”。勞斯此前已受到兩項槍支犯罪指控，包括作為重罪犯非法持有槍支和彈藥，以及持有被刮除序列號的槍支。24日，他被加控三項罪名，包括企圖刺殺總統候選人、攜帶槍支以實施暴力犯罪、襲擊聯邦官員（特勤局特工）。若被定罪，他可能面臨終身監禁。特朗普23日對司法部插手此案表示不滿，聲稱應當讓佛州自行處理。