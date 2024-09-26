貴州努力打造成為“世界低空滑翔傘聖地”

中評社北京9月26日電／據新華網報導，從壩陵河大橋上一躍而下，來自土耳其的極限運動員哈桑·多克梅特佩利奧格魯還在空中翻轉了幾圈，直至快下降到安全著陸的臨界距離才打開降落傘，這樣的極限“飛躍”讓在場的人們驚嘆不已。



這是哈桑第二次到中國貴州參加國際高橋極限運動邀請賽。今年，整個邀請賽共吸引了18個國家和地區的30名運動員參與，其中包括哈桑在內的土耳其選手有3人。



“貴州和土耳其很多城市都比較像，有很多山，但土耳其不像貴州有這麼多世界高橋，這裡很適合開展低空極限運動。”哈桑說，相比去年，自己今年“飛躍”壩陵河大橋表現得更出色，很享受在世界高橋上低空跳傘的過程。



作為世界首座山區峽穀千米級跨徑橋梁，壩陵河大橋因其高空蹦極項目以370米的高度被吉尼斯世界紀錄認證為世界最高的商業蹦極，成為越來越多國際低空運動愛好者的“打卡地”。



現場，來自土耳其的穆拉特·尤澤爾是比賽的裁判員，這是他第三次在中國擔任低空運動項目裁判。



“土耳其沒有這麼多世界高橋，我們更多是依托高樓開展低空運動，貴州的這些大橋為低空運動創造了很好的條件。”尤澤爾說，聽說貴州正在建設一座新的世界第一高橋，希望這座大橋也能向低空運動愛好者開放，今後有機會能到這座橋上開展低空跳傘運動。



山海相隔，土耳其與貴州相去甚遠，但低空運動卻拉近了彼此交流合作的距離。地處土耳其南部地中海海濱的費特希耶市，被稱為“世界低空滑翔傘聖地”，低空運動發展成為當地特色。這些年，費特希耶市與貴州在低空運動方面保持著良好的合作關係。



5年前，貴州省體育局就組隊參加了第20屆土耳其費特希耶死海空中運動節，在當地進行交流學習。去年，貴州省體育總會又與費特希耶市政府簽署了體育友好交流合作備忘錄。

