內布拉斯加州參議員拒支持選舉人票改制

內布拉斯加州共和黨參議員麥克唐納（前）。（圖源：大公網） 中評社北京9月26日電／據大公報綜合《紐約時報》、NBC報導：美國內布拉斯加州共和黨參議員麥克唐納23日表示，他反對改變已有32年歷史的該州選舉人票分配辦法。共和黨總統候選人特朗普及其盟友希望內布拉斯加州選舉人票分配能改成與其他48州一樣的“贏家通吃”制，如果修改成功，民主黨總統候選人哈里斯獲得的選舉人票恐將減少關鍵一票。



麥克唐納當天表示，他不會改變長期以來的立場，並反對在今年大選前對內布拉斯加州選舉人票制度做出任何改變。“我很清楚，現在距離投票日僅剩43天，不是做出改變的時候。”他指出，已提議在明年修改州憲法，通過全州公投決定選舉人票的分配辦法。



內布拉斯加州共有5張選舉人票，其中2張對應每州均有2個參議員的名額，即遵守全州範圍內“得多數票者贏之”的規則，而剩下3張則對應3個聯邦眾議員名額，即哪個黨贏得眾議員席位，這張選舉票人就歸屬於哪個黨。該州是一個傳統紅州，但2008年和2020年，這個州出現了所謂“藍點”，在奧馬哈地區，民主黨總統候選人奧巴馬和拜登獲得了寶貴一票。



麥克唐納此前曾是民主黨人，今年4月成為共和黨人。據報導，他正在考慮競選奧馬哈市長。特朗普在社交媒體上抨擊麥克唐納，稱“他無緣無故地決定阻礙共和黨的偉大勝利，只是一個嘩眾取寵者”。