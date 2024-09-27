中方：願同國際社會共同走向美好智能未來

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月27日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月26日在例行記者會上表示，當地時間9月25日，由中國和贊比亞合辦的“加強人工智能能力建設國際合作高級別會議”在紐約聯合國總部舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並致辭。塞爾維亞總統武契奇、印尼統籌部長盧胡特以及80多個國家和國際組織的高級別代表與會。各方圍繞加強人工智能能力建設國際合作深入交換意見，達成廣泛共識。



林劍說，中方提出的《人工智能能力建設普惠計劃》得到各方積極支持和響應。普惠計劃旨在彌合智能鴻溝和推動落實聯合國2030年可持續發展議程，圍繞各方尤其是全球南方期待的人工智能基礎設施、產業賦能、人才培養、數據建設、安全治理等領域合作提出“五大願景”，明確中方將採取的“十項行動”，包括促進人工智能和數字基礎設施聯通，開展模型研發和應用、語料建設等合作，加強人工智能戰略對接和政策交流，積極分享技術實踐。中方將於2025年底前重點面向發展中國家舉辦十期人工智能領域研修研討項目。為推進普惠計劃落實，中方還倡議成立“人工智能能力建設國際合作之友小組”。



林劍表示，今年以來，中方先後推動聯大通過人工智能能力建設國際合作決議，舉辦2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議和首屆人工智能能力建設研討班。這次提出的普惠計劃與上述行動一脈相承，充分體現了中方對全球人工智能發展治理的引領作用。我們願同國際社會一道，切實推進普惠計劃落實，推動各國共享智能紅利，共同走向更加美好的智能未來。



