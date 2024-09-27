國防部9月例行記者會內容全文

國防部於9月26日下午舉行例行記者會，張曉剛大校主持（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月27日電（記者 郭至君）9月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就中美兩軍關係、台海局勢、中俄聯合軍演、中菲南海爭端等回答在場中外記者的提問。以下是問答全文：



張曉剛：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月的國防部例行記者會。今天我有四條消息需要發布。



第一條消息：應東盟輪值主席國老撾國防部邀請，9月26日，中國國防部工作組在萬象參加東盟防務高官擴大會，與各方就國際和地區安全形勢交換意見，倡導共同踐行全球安全倡議，加強戰略溝通、深化防務合作，築牢地區和平穩定之基。



第二條消息：9月25日至26日，中國國防部在北京舉行上海合作組織成員國國防部長會議專家工作組第21次會議，由國防大學具體承辦。上合組織成員國及秘書處代表出席會議，就務實軍事合作等進行探討交流。這是中國接任上合組織輪值主席國以來，首次主辦國防部長會議專家工作組會議，白俄羅斯作為正式成員國首次現地參加。



第三條消息：應南非海軍邀請，10月上旬，中國海軍第46批護航編隊許昌艦將赴南非開普敦參加國際海軍節。期間，許昌艦將參加國際閱艦式、舉辦艦艇開放日等活動，並將與南非海軍開展海上聯演。



第四條消息：10月13日至19日，中國政府與國際禁止化學武器組織將在空軍軍醫大學，聯合舉辦第三期化學武器醫學援助與防護培訓班。來自德國、巴西、摩洛哥等20餘個履約國近30名學員參加培訓，重點圍繞“化學武器中毒的症狀、診斷和救治”、“化學傷員的醫學後送及分類”、“防化醫學救援的組織與實施”等議題研討交流。舉辦此次培訓班，旨在與各履約國攜手踐行《禁止化學武器公約》，增強應對化學武器的救援和響應能力，加強醫學防護與救治能力建設，為構建人類命運共同體貢獻積極力量。

