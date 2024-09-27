國防部例會談涉美問題 回應清晰明確

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月27日電（記者 郭至君）9月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。中評社記者注意到，一個半小時的例會上有許多涉及美國因素的問題，包括中美兩軍關係，美國炒作中國“軍事威脅論”，美日印澳“四方安全對話”領導人峰會等，張曉剛大校均給出了清晰明確的回應。



關於中美兩軍關係，張曉剛表示，去年11月，習近平主席同拜登總統在舊金山成功會晤，今年4月兩國元首再次通話，為中美關係穩定、健康、可持續發展指明了方向。當前，中美兩國兩軍關係總體呈現企穩態勢，兩軍保持高層戰略溝通、政策交流、機制對話和專業領域交流，有助於雙方增進理解、避免誤判、管控風險。我們要求美方校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方重大關切，在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力，通過坦誠、有效、建設性對話合作，推動兩軍關係穩下來、好起來、向前走。



對於美軍印太總部近日發表聲明指責中方在南海等地區有“不當策略”，張曉剛說，製造不安全風險的恰恰是美方及其盟友夥伴，他們的艦機位中國當面海空域抵近滋擾挑釁，非法闖入中國領海或管轄海空域，惡意干擾中方正常演訓活動，不負責任地搞危險操作，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危及雙方人員安全，嚴重破壞地區和平穩定。據不完全統計，截至今年9月，美軍偵察機約1500架次赴中國當面偵察滋擾。這充分說明美方是不折不扣的挑釁者、攪局者、破壞者。我們敦促美方停止虛假敘事，停止危險挑釁行動，嚴格約束一線兵力活動。中國軍隊始終保持高度戒備，依法依規採取一切必要措施，堅決反擊反制侵權挑釁行徑，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

