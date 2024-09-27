中評現場：涉台問題 國防部記者會回應硬氣

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校主持9月國防部例行記者會（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月27日電（記者 郭至君）9月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。中評社記者注意到，會上有不少記者提及美國對台軍售、台軍防務預算增加的相關問題，張曉剛都予以清晰的回答。



關於美國對台軍售的相關問題，張曉剛表示，我們堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。當前台海和平穩定的最大威脅，是“台獨”分裂活動及外部勢力的縱容支持。值得指出的是，無論美對台軍售，還是開展所謂武器聯合生產活動，絕不是為了“保台”，而是把民進黨當局當“冤大頭”、把台灣當“提款機”，對台傾銷過期陳舊的庫存武器，養肥自己的軍工複合體。我們正告民進黨當局，“棋子”終將是“棄子”，迎合美方禍台害台難逃歷史和法律的嚴懲。解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何“台獨”分裂圖謀和外部勢力干涉。



張曉剛也說，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，罔顧民意、胡作非為，在窮兵黷武的道路上越走越遠，勞民傷財的勾當越幹越多，給台灣民眾帶來的不是安全而是危險，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。我們正告民進黨當局，多行不義必自斃，買再多武器都改變不了“台獨”必亡的宿命。解放軍有足夠的能力粉碎一切“台獨”分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。



關於台軍運用聯合情偵手段嚴密監控解放軍演練動態的問題，張曉剛表示，解放軍相關演訓活動是年度計劃內的例行安排，旨在全面提升部隊履行使命任務的能力。解放軍的行動不懼任何偵察干擾，民進黨當局應切實看清解放軍強大的能力和堅定的意志，認清“台獨”成不了事的現實，徹底放棄“台獨”分裂幻想。

