韓情報機構稱朝或在美大選後實施核子試驗

中評社香港9月26日電／韓聯社消息，韓國國家情報院（國情院）負責人26日出席國會情報委員會全體會議時就朝鮮第七次核子試驗相關提問回答稱，由於朝鮮可採取發射洲際導彈、人造衛星等多種軍事挑釁手段，比起美國大選前，更有可能在大選後實施核子試驗。



國情院分析認為，朝鮮擁有70公斤左右的钚和相當數量的高濃縮鈾，用此可以製造兩位數的核武器。對於朝鮮本月13日公開鈾濃縮設施的意圖，國情院表示，對外來看，此舉考慮到美國大選在即。對內來看，由於內部經濟形勢很不利，此舉旨在鼓舞民心。



對於核設施所處的位置，國情院認為，從以往的情況來看，位於平安南道降仙的可能性極大，但尚難斷言。朝鮮有加速鈾濃縮活動的動向，韓方正就其是否在寧邊又啟動新的核反應推加以嚴密關注和監視。



就朝鮮本月18日發射新型戰術彈道導彈，國情院彙報稱，此次發射旨在驗證精準打擊能力。朝方發射了2枚，其中1枚抵達目標，比以往有所進步。攜帶高重量彈頭的導彈或飛行器落入預定的彈著點，對韓國安全構成的威脅進一步加大。



國情院負責人被問及朝俄、朝中關係時表示，朝俄近來持續改善和加強雙邊關係。俄羅斯還向朝鮮提供精煉石油等經濟援助，院方就此保持密切關注和高度關切。朝鮮通過提供武器彈藥換取俄方偵察衛星技術支援的情況尤其嚴峻。負責人指出，朝中關係則急劇惡化，特別是在管制或更換朝鮮在華勞工的過程中，朝中之間展開心理博弈。



另據國情院預測，根據國防委員會委員長金正恩提出的“敵對兩國論”方針，朝鮮或在10月7日舉行的最高人民會議上採取修憲、立法等措施。