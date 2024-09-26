巴西總統抨擊以色列的種族滅絕行徑

中評社香港9月26日電／巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦將以色列在巴勒斯坦領土上的行為定義為種族滅絕，並呼籲支持以色列總理本傑明·內塔尼亞胡的人採取行動。



TRT報導，盧拉·達席爾瓦在紐約聯合國大樓回答了有關以色列襲擊的問題。



盧拉·達席爾瓦指出，黎巴嫩在以色列轟炸下的死亡人數超過了1987年至1990年發生的內戰的死亡人數，並表示死亡平民中包括93名婦女和50名兒童。



他說，大約還有一萬人流離失所。



盧拉·達席爾瓦表示，許多平民在被占領的約旦河西岸土地上被殺害，這是一場種族滅絕。



盧拉·達席爾瓦提醒道，國際刑事法院正在對內塔尼亞胡總理進行審理，聯合國安理會做出停火決定，但內塔尼亞胡沒有遵守這些決定。



他說：“這就是為什麼我們正在努力加強聯合國，以便它能夠做出決策和運作。



盧拉·達席爾瓦呼籲支持以色列總理內塔尼亞胡的國家採取行動。



他說：“一方面，一些國家正在努力讓世界變得更好，另一方面，一些國家卻在殺人，對此沒有任何解釋。我強烈譴責以色列政府的行徑。我確信大多數以色列人民不支持這種種族滅絕。”



巴西總統盧拉·達席爾瓦表示，哈馬斯也應該做出自己的貢獻，釋放無辜的俘虜，並指出以色列政府也應該釋放俘虜，以使一切恢復正常。



盧拉·達席爾瓦指出，人類不可能接受加沙、蘇丹和被占領的約旦河西岸等地遭到襲擊，正常地繼續生活。