王毅會見烏克蘭外長瑟比加

中評社北京9月26日電／當地時間2024年9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見烏克蘭外長瑟比加。



外交部網消息，王毅表示，中烏傳統友好，早已建立戰略夥伴關系。雙方克服烏克蘭危機影響，逐步恢複務實合作，上半年貿易額同比增長17%。中方願同烏方共同努力，保持兩國關系穩定發展勢頭。



王毅指出，在烏克蘭危機問題上，中方的立場一以貫之，最權威表述就是習近平主席提出的“四個應該”。中國歷來主張和平解決爭端，主張所有熱點問題都應通過對話尋求政治解決，在烏克蘭問題上同樣如此。我們從不搞地緣博弈，從不謀求私利，始終積極勸和促談，為和平凝聚共識。中方一直關注烏克蘭人道主義局勢，已向烏提供了四批人道主義援助，并願意根據烏方需要提供新的幫助。希望烏方繼續采取有效措施，確保中方在烏人員和機構的安全。我們願同包括烏克蘭在內的各方保持溝通，繼續做中方認為正確的事情，爭取早日實現和平。



瑟比加表示，烏克蘭與中國保持著友好關系，中國是烏克蘭的最大貿易夥伴。烏克蘭是一個獨立自主國家，始終堅持一個中國政策。願同中國建立強有力的夥伴關系，就所有問題開誠布公地討論，密切兩國各領域合作。烏方高度重視中國在烏克蘭危機問題上的立場和為和平做出的努力，贊賞中方歷來主張尊重各國的主權和領土完整。