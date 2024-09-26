王毅會見孟加拉國臨時政府領導人尤努斯

中評社北京9月26日電／當地時間2024年9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見孟加拉國臨時政府領導人尤努斯。



外交部網消息，王毅轉達了中國領導人對尤努斯的親切問候。王毅說，你是中國人民的老朋友，當年創立小額信貸模式，致力於減少貧困，這同中國共產黨以人民為中心的執政理念高度一致。習近平主席指出，江山就是人民，人民就是江山。相信你將不負人民期待，帶領孟加拉國克服困難挑戰，早日重回團結穩定和發展繁榮正軌。



王毅說，中國和孟加拉國傳統友好，兩國人民之間有著友好感情。我們願同孟加拉國一道，弘揚傳統友誼，鞏固政治互信，深化共建“一帶一路”合作，推動兩國全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。中方願根據孟方需要，拓展農業、扶貧減貧、新能源等領域合作，加強治國理政和改革開放經驗交流，助力孟經濟社會發展。雙方可加強在國際地區事務中的合作，維護發展中國家共同利益。



尤努斯說，孟加拉國和我本人都同中國有著長久的友好聯繫。中國開創了人類歷史上一個又一個奇跡，尤其是脫貧事業取得了前無古人的成就，令人深感欽佩。孟方願學習中國經驗，不斷擴大兩國友好合作。願代表孟加拉國全體人民，感謝中國派醫護人員赴孟救治學生傷員。



