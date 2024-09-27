快評：導彈射向太平洋　有助穩定台海局勢

中評社快評／9月25日上午，解放軍火箭軍部隊向太平洋方向實施了一次洲際彈道導彈發射，落點為12000千米外的南太平洋，離台灣很遠，但對台海局勢的影響卻是顯而易見的。



外界關注今次發射的其中一個焦點，是與上次發射的時間相隔了44年，而且“全射程”公開。中國上次在領土外測試洲際彈道導彈是在1980年5月。過往中國通常會進行內部測試，之前曾將洲際彈道導彈發射到新疆的塔克拉瑪干沙漠。



今次發射表明解放軍的核打擊能力已經十分成熟，也保持著高度的實戰準備，有對抗到底的戰略意志。至於發射目的，很多分析認為，此次導彈的射程可涵蓋美國本土，釋放了強烈訊息，主要為“嚇阻美國”，同時“震懾宵小”，對外力干涉台灣問題有前所未有的震懾力。



近年兩岸關係急劇惡化，台海局勢複雜嚴峻，美台軍事勾連、分裂勢力“謀獨”挑釁，是破壞當前台海穩定的主要亂源。解放軍的導彈射向太平洋，向美國表明了中國的態度、能力、和決心，美國將不得不認真思考繼續“挺獨”、圍堵中國的風險和代價。



射向太平洋的彈道導彈，是射給美國看的，也是射給“台獨”看的。導彈射向太平洋，不僅不會加劇區域局勢緊張，相反將有助區域和平與穩定。軍事是政治的延伸，不能低估這一發導彈的影響，更不能漠視或誤判。