75周年國慶：“盛世啟航”展覽開幕

“盛世啟航─新中國成立75周年成就”展覽系列開幕典禮於昨日下午舉行。（圖源：大公網） 中評社北京9月27日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，香港特區政府康樂及文化事務署今日（27日）起至明年2月5日，在香港歷史博物館和香港科學館推出“盛世啟航─新中國成立75周年成就”展覽系列，在不同的發展領域介紹我國在過去75年間砥礪奮進的全面發展進程。觀眾可免費入場參觀。



展覽系列開幕典禮於昨日下午在香港科學館演講廳舉行，特區政府政務司副司長卓永興致辭表示，展覽系列透過“飛躍發展”、“科技創新”和“智慧時代”三個展覽，從經濟、教育、科技、文化、體育、民生等方面展現國家現代化的進程，希望讓香港市民，特別是年輕一代瞭解新中國成立75年來舉世矚目的成就，增進他們對國家的認同感和歸屬感。



加強歷史文化和國情教育



“盛世啟航─新中國成立75周年成就”展覽系列開幕典禮於昨日下午舉行，主禮嘉賓包括卓永興，中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華，中國科學技術協會專職副主席、書記處書記孟慶海，外交部駐港副特派員方建明，特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄，香港特區立法會主席梁君彥，香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏，“愛國主義教育工作小組”組長李慧琼，博物館咨詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪，康文署署長劉明光。



卓永興致辭表示，今天的中國，在經濟、製造、貿易、科技、基建、文化和體育等領域都舉足輕重，更是世界第二大的經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國和第一大外匯儲備國。香港積極融入國家發展大局，為國家作出貢獻，同時加強對公眾的愛國主義教育，包括成立了“愛國主義教育工作小組”，協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，在不同層面全面加強國家歷史文化和國情教育。