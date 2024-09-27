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香港藝術品商會舉行慶祝國慶聯歡宴會
http://www.CRNTT.com
2024-09-27 10:30:36
香港藝術品商會理事長翟健民致辭。（圖源：人民網）
中評社北京9月27日電／據人民日報報導，香港藝術品商會25日晚舉行“慶祝中華人民共和國成立75周年聯歡宴會”，祝福祖國繁榮昌盛，共期美好未來。
全國政協委員、香港特區立法會議員邵家輝，九龍西區各界協會會長樊敏華，香港中國旅遊協會會長吳熹安，香港藝術品商會理事長翟健民、副理事長劉世淵等嘉賓及香港各界代表近300人齊聚一堂，共迎國慶。
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