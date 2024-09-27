紐約市長亞當斯被聯邦起訴五罪名

紐約市市長亞當斯被指控犯有5項聯邦罪行。圖源：路透社 中評社北京9月27日電／據大公報報導，綜合路透社、《紐約時報》報導：美國紐約市長亞當斯26日因5項聯邦罪行被起訴，這些罪名涉及賄賂、欺詐和索取非法外國競選捐款等，而亞當斯也成為紐約歷來110位市長中，首名在任期間受到刑事指控的市長。



美國當局26日公開一份57頁的起訴書，顯示亞當斯正面臨1項賄賂和串謀電信欺詐的指控，以及2項與接受外國公民競選捐款有關的指控。此外，他還被指控犯有電信欺詐罪。該起訴書可追溯到亞當斯2014年的涉嫌非法行為，起訴書稱，“近十年來，亞當斯尋求並接受了不正當的有價值的利益，例如豪華的國際旅行，包括來自富有的外國商人和至少一名試圖對他施加影響的土耳其政府官員”。此外，2018年，當亞當斯宣布自己計劃競選紐約市長時，他接受了外國公民提供的非法競選捐款。



聯邦當局此前對亞當斯進行了為期數月的調查，審查他在2021年競選活動可能接受的非法捐款，包括來自於土耳其政府的款項。64歲的亞當斯曾一再否認有不當行為，稱有關指控是“基於謊言且完全虛假的”，並表明自己在配合調查的同時將繼續留任市長一職。



亞當斯是民主黨人，曾擔任紐約警察局局長。他於2022年1月出任紐約市長，並將自己描述為民主黨的新面孔，承諾對犯罪採取嚴厲措施。隨著起訴書周四公開，要求亞當斯下台的呼聲越來越高。路透社指，此案可能會使亞當斯在2025年競選連任變得複雜困難。