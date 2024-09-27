經濟穩信心增　全球加注中國

人行在推出一系列穩經濟措施後，內地和香港股市成交急增，反映全球資金在大舉加倉中國。（大公報） 中評社香港9月27日電／大公報報導，內地與香港股市轉勢向上，成為全球投資熱點，其中近周港股日均成交額增加至逾2000億元，比今年首8個月日均成交大增一倍，顯示中國一系列穩經濟政策措施對市場投資信心產生提振作用，吸引全球資金大舉加倉中國。



近日中國人民銀行降准、減息、下調存量房貸利率等穩經濟、穩增長與穩樓市等新政舉措，加上為證券、基金及保險公司提供資產質押的互換安排，借此增加流動性，支持股票市場，市場對政策措施反應正面。從上證綜指及恒生指數抽升上3000點及接近20000點，可見穩經濟政策措施發揮一定作用，刺激市場投資信心。



政策措施刺激 內需股大漲



穩增長政策措施有助鞏固中國經濟企穩回升基礎及良好勢頭，再加上新能源車、家電舊換新及大規模設備更新的政策支持，有利擴大消費及投資，拉動經濟增長的動能將逐步釋放，實現今年經濟增長目標可期。事實上，中國內需潛力大，支持經濟增長，據報上海計劃推出5億元（人民幣，下同）服務消費券，在餐飲、住宿、電影及體育領域發放，刺激內需股如海底撈（06862）昨日大漲約18%。



股市成交增倍 看好經濟前景



此外，內地家電舊換新及大規模設備更新的政策效用不容低估，前者迄今已有近390萬名消費者購買家電逾520萬台，享受47億元中央補貼，拉動銷售額逾243億元，刺激美的集團股價造好。至於後者，1500億元支持設備更新的超長期特別國債資金，支持工業、環境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、能源電力等項目，預期今年國債支持設備更新項目的總投資額近8000億元。



近日內地A股及港股表現回勇，跑贏全球股市，更有大成交配合。例如自聯儲局落實減息半厘，再到人行推出一系列穩經濟政策措施，港股在過去6個交易日，日均成交額增加至逾2000億港元，較今年首8個月1068億港元的日均成交額，大幅上升約一倍，可見全球資金聚焦港股市場，加倉人民幣資產，現時股市底頗強韌，上升動能充沛，升破20000點大關指日可待。

