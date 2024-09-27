﻿AI扮烏克蘭外長　美參議員上當

中評社北京9月27日電／據大公報報導，綜合紐約時報、NBC報導：美國參議院外交關係委員會主席本傑明.卡丹近日曾接到AI生成的“深度偽造”視頻電話，來電者冒充的是烏克蘭前外交部長庫列巴，而卡丹一度信以為真。



美國參議院安全辦公室23日發布通知稱，卡丹曾於9月19日從自稱是庫列巴的人那裡收到一封電子郵件。該郵件要求卡丹通過Zoom連接，在視頻通話中，卡丹發現這個人的外表和聲音都像庫列巴。該名冒充者在通話中提出了“與即將到來的選舉有關的政治問題”，要求卡丹就敏感的外交政策發表意見。他詢問卡丹是否支持向俄羅斯領土發射遠程導彈，卡丹很快就掛斷電話，並向國務院報告此事。美國國務院證實，來電者並不是庫列巴。



據參議院發布的通知，卡丹與其工作人員曾與庫列巴有過會面，“當他們在Zoom上連接時，這個人在外觀和聲音上與過去的會面一致”。卡丹25日表示，來電者“偽裝成一個我認識的人，試圖與我進行欺騙性的交談”。



美國總統大選臨近，Al深偽電話事件再次引發對大選受干擾的擔憂。美國國家情報總監辦公室表示，目前尚不清楚是誰策劃了這通電話。參議院安全官員告誡立法者要保持警惕，網絡安全意識中心也發布通知稱，冒充外國政要代表要求進行視頻通話的行為實際上是充滿惡意的，“這種技術用於詆毀受害者或獲取更多資訊。”