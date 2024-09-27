﻿國慶煙花無人機表演　料逾33萬人觀賞

國慶煙花匯演將於10月1日晚上九時在維港上空上演，警方預計逾33萬人次觀賞。圖為第六幕“喜迎國寶熊貓”。（大公報） 中評社香港9月27日電／大公報報導，國慶煙花匯演將於10月1日晚上九時在維港上空上演，警方預計逾33萬人次觀賞，屆時港九兩岸會實施特別交通安排。警方提醒，除熱門觀賞地點外，市民和遊客可考慮到較少人的位置觀賞煙花，例如尖東海濱、西九、東岸公園等，但紅磡海濱正進行工程，未能開放作觀賞區。



港九兩岸特別交通安排



今年煙花匯演首次加入無人機表演，匯演歷時28分鐘，維港兩岸都可欣賞到煙花。警方當日將於港島及西九龍實施特別交通措施。灣仔金紫荊廣場當日下午4時起封路；灣仔其他地點及中區，晚上7時半起分階段封路或改道；東區走廊晚上8時55分起局部封閉，部分出入口會受影響。九龍方面，尖沙咀和彌敦道一帶將於傍晚6時起封路；九龍公園徑、天星碼頭巴士總站、西九文化區一帶，以及中港城對出和加連威老道等，則將於6時半起先後封閉。



警方預料，會有逾33萬人次在維港兩岸觀賞煙花，與農曆新年煙花匯演相若，當日將因應實際人流，可能會於尖沙咀一帶進行單向人流措施，或封閉港鐵站部分出入口，呼籲市民保持忍讓。



警方又指，為方便內地旅客於觀賞煙花後過關返回內地，過境巴士班次將會加密，高鐵西九龍站對出亦會增設臨時過境巴士站，由當晚9時起，提供前往皇崗口岸的巴士服務。警方估計，旅客在煙花匯演結束後，有約1.5小時前往各口岸，相信時間充裕，又指港鐵載客量較多，呼籲觀賞煙花的人士盡量使用公共交通工具。