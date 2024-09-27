美總統選戰衝刺階段三大看點

這張9月10日在美國費城總統辯論媒體中心拍攝的視頻直播畫面顯示，美國民主黨總統候選人、副總統哈里斯（右）與共和黨總統候選人、前總統特朗普在費城參加電視辯論。圖源：新華社 中評社北京9月27日電／據新華社報導，美國總統選舉投票程序將於11月5日舉行。近期多項民調顯示，民主、共和兩黨總統候選人支持率差距依然沒有拉開。照此趨勢，決定總統選舉結果的關鍵因素或將只是少數關鍵“搖擺州”的一小部分選民。鑒於當前美國社會極度撕裂，對立雙方分歧巨大，美國輿論對明年年初政權能否和平交接打上了一個大大的問號。



看點一：很“膠著”



隨著美國總統選舉競選進入衝刺階段，選戰“大戲”不斷上演：民主黨總統候選人、副總統哈里斯10日在首場電視辯論中的表現獲一眾主流媒體齊聲叫好；僅5天後，共和黨總統候選人、前總統特朗普逃過第二次遇刺，再次搶下頭條。



美國有線電視新聞網一篇分析文章指出，此次總統選舉將是本世紀以來、甚至60年來最勢均力敵的對決，任何一個方向的微小變化都可能導致天差地別的結果。雖然美國輿論普遍認定哈里斯在首辯中以壓倒性優勢打敗特朗普，但哈里斯在全國性民調中對特朗普的領先優勢依然不明顯。



綜合多項民調結果，哈里斯的支持率平均領先三個百分點，這意味著勝局“遠遠未穩”。哥倫比亞廣播公司一篇報導指出，當前選情表明兩人都有可能獲勝。哈里斯支持率上升的主要原因在於，隨著美聯儲降息、燃油價格調低，認為經濟形勢不錯的選民比例有所擴大，哈里斯在辯論中的表現也為她帶來“淨加分”。



全國廣播公司一項民調顯示，哈里斯首辯後支持率小幅領先特朗普，得益於獲得18歲至34歲年輕選民、女性選民和非洲裔選民的支持。不過，哈里斯在拉美裔選民、65歲以上老年選民以及獨立選民等關鍵群體中所獲支持，與未退選前的現總統拜登持平。



今年總統競選啟動以來，兩黨候選人一直保持“均勢”，選民似乎都已“被鎖定”。包括拜登在內，從未有哪名候選人能在全國性民調中領先對手至少五個百分點。按美國有線電視新聞網說法，這種情形“相當罕見，值得關注”。之前60年的每個總統競選周期，總有候選人能將至少五個百分點的優勢保持至少三周。