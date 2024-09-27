德媒曝“北溪”新說　匈外長批駁“像笑話”

這張丹麥國防部2022年9月27日發布的航拍照片顯示的是一處“北溪”天然氣管道洩漏點。圖源：新華社發，丹麥國防部供圖 中評社北京9月27日電／據新華社報導，德國《明鏡》周刊25日就“北溪”天然氣管道遭破壞事件報導稱，2022年9月的破壞行動獲得烏克蘭武裝部隊時任總司令瓦列裡·扎盧日內授權，由私人贊助，烏情報部門官員帶領多名平民實施。烏方官員依舊否認牽涉其中。



匈牙利外交部長西雅爾多·彼得當天說，“北溪”事件已過去兩年，涉事國家的官方調查尚無實質性結果，“像個笑話”。



媒體連連爆料 烏方否認牽連



《明鏡》周刊先前多次援引多方信源報導“北溪”事件調查結果，最新報導內容來自這家媒體自身調查。報導稱，這次破壞行動耗資近30萬美元，由私人贊助，而執行團隊中包括多名烏克蘭潛水員，大部分為平民。



報導稱，破壞行動由烏克蘭情報部門官員羅曼·切爾溫斯基策劃並帶領實施。行動獲得扎盧日內授權，但烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基事先不知情。



《明鏡》周刊這篇報導與先前多家媒體爆料內容略有不同。美國《華爾街日報》8月14日報導，由6名烏克蘭現役軍人和商人組成的團夥破壞了“北溪”天然氣管道，澤連斯基一度批准破壞計劃，後又叫停，但扎盧日內執意推進，美國等西方國家對此知情。



澤連斯基始終否認烏克蘭政府牽涉破壞“北溪”。扎盧日內目前任烏克蘭駐英國大使，他也稱對破壞計劃概不知情。切爾溫斯基同樣否認捲入。



2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道“北溪－1”和“北溪－2”在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈水下爆炸，大量天然氣洩漏。調查發現，4條管道中的3條發生洩漏，共有4個洩漏點，疑遭人為破壞。事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。今年2月，瑞典、丹麥相繼宣布結束調查，但對調查結果諱莫如深。德國表示仍將繼續調查。