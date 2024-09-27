中大校董會今投票　決定校長任命

盧煜明在交流會上介紹自己的願景和未來工作計劃。（大公報） 中評社香港9月27日電／大公報報導，香港中文大學（中大）校長段崇智早前向校董會請辭獲接納，留任至明年1月，中大校長遴選委員會早前推薦“無創產前檢查”之父、中大醫學院副院長盧煜明出任下任大學校長。昨日（26日），中大舉辦三場見面與交流會，盧煜明與學生、教職員及校友見面，今日校董會將投票決定有關推薦。盧煜明表示，若能當選校長，會專注開展更多人工智能方面的工作。



盧煜明與學生職員校友交流



盧煜明昨日下午出席三場交流會，與中大學生、教職員及校友會面，每節一個半小時。他在首場交流會開始前提早30分鐘抵達會場，該場有近百名學生出席。盧煜明在會上表示，他在香港土生土長，從小對科學產生濃厚興趣。從劍橋大學畢業後，他在1997年回流香港，擔任多個職位。有學生提問盧煜明為何想成為校長，他表示已服務中大27年，對學校有感情，認為是時候發揮累積多年的經驗。他亦表示若能當選校長，會專注開展更多人工智能方面的工作。



當被問到如何避免中大管理層與校董會之間的混亂時，盧煜明表示，他做事會“放中大第一位”，而非個人榮辱。最近有報告指香港學術自由受影響，有學生問及如何看待中大的學術自由，盧煜明認為正常學術探討觸及到法律紅線的機會較低，並強調以法律為準則進行研究。

