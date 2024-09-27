郭一鳴：求變，從這個秋天開始

中評社香港9月27日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，不知不覺，中秋已過，深秋來臨。深秋是香港一年最美好的季節。周末和親友結伴郊遊行山，聽蟬聲把綠葉叫黃、催落滿地，確是人生賞心樂事。但對於某些人來說，今年秋天有點發愁，我指的是首批透過“高才通”計劃來港的部分人士。



作為“搶人才”的重要舉措，特區政府於二○二二年十二月啟動“高才通”計劃，截至今年二月，批出逾五萬名“高才通”人才來港，當中絕大部分來自內地。特區政府規定，獲批“高才通”人士可居港兩年，然後續期三年，再續期三年，滿七年後可申請永久居民身份證。再過兩個月高才通計劃試行就滿兩年，首批來港的“高才”當中有的因為找不到合適的就業機會，安排子女來港上學之後，自己回內地去工作；有的則內地香港兩頭跑，在港居住的時間太少；也有的是自僱未有交稅紀錄等等。網上流傳的視頻顯示，有特區政府相關官員表示，即使“高才”在香港買了樓，長期住在香港，但受僱的企業在內地，也可能不獲續簽。有“高才”擔心一旦失去港人身份，家庭和事業將會大失預算，故希望特區政府能夠放寬續簽的條件。



日前和幾個關心時事的朋友聊起這件事情，大家認為，“高才通”計劃很有吸引力，但政府不僅要重視搶人才，同時也應該設法留住人才，否則可能會浪費人才。不知道下個月特首公布施政報告，是否會對這個問題有所著墨？



下個月行政長官李家超將發表上任後的第三份施政報告，各方都充滿期待。李家超第一份報告題目是《為市民謀幸福 為香港謀發展》，去年第二份報告是《拚經濟謀發展 惠民生添幸福》，兩份都有發展、幸福的字眼。三年來特區政府的努力和成績有目共睹，走筆至此，欣聞本港重返全球三大金融中心，超越新加坡位居亞太首位。但是，由治及興任重道遠。李家超幾天前出席香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立七十五周年酒會時致辭，強調社會各界要識變、求變，推動產業升級轉型。今年施政報告的主題呼之欲出。



這些年香港累積方方面面的問題，加上近年國際環境地緣政治發生重大變化，特區政府和本港各界面臨新的挑戰，積極尋找突破，逐漸形成共識：因循沒有出路，唯有求變才能開創新的局面。關鍵是哪些需要變及如何變，不能為變而變，所以要“識變”。



應該看到，儘管一而再遭受美國無理打壓和抹黑，但香港在營商環境、人力資本、基礎設施，以及聲譽及綜合等方面的競爭力均名列前茅。筆者認為，香港要變，最重要是轉變經濟發展的思路和觀念：既要繼續發揮“一國兩制”和國際化的獨特優勢，又要堅信融入國家發展大局是香港最重要的出路和機會。觀念與思路之下，才是機制和操作方式的改變。



日前在一個私人場合，筆者問一位熟悉政府高層運作的“高人”，對於目前香港經濟如何突破局限，如何把握發展機遇，有何高見？“高人”問：你有沒有留意上個月發布的《國務院關於促進服務消費高質量發展的意見》這份文件？我老老實實答沒有留意。“高人”說，你們傳媒界的人應該關注，特區政府更應該認真研究這份文件。中央要促進服務消費高質量發展，對香港是一個非常難得的機遇，可惜香港社會各界對這份文件沒有給予足夠的重視。

