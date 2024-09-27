﻿全球服刑最久死囚被判無罪

袴田巖的家人和支持者26日在靜岡縣法院前手舉橫幅，寫道“無辜的人，無罪判決”。圖源：法新社 中評社北京9月27日電／據大公報報導，當地時間26日，日本靜岡縣地方法院裁定現年88歲的袴田巖無罪釋放，這距離他被拘捕已過去58年。袴田巖是一名前職業拳擊手，涉嫌在1966年謀殺一家四口，被判四項謀殺罪成，判處死刑。袴田在死囚牢房中度過了46年的人生，是全世界服刑時間最長的死囚，如今重獲自由。



日本靜岡縣地方法院26日宣判袴田巖無罪，法官還承認調查當局偽造了三項證據，包括檢方提供的“五件血衣”證據，以及袴田巖的供詞。



血衣“證物”不合身



袴田巖曾是靜岡縣清水市一家味噌加工廠的員工，1966年，該工廠的老板夫婦及其兩個孩子被發現死亡。當局指控袴田巖謀殺了這一家四口，並在之後縱火，偷走了20萬日圓的現金。袴田巖在被捕後的20天內堅持否認搶劫和謀殺，但在拘留期截止的前三天認罪。然而在第一次審判中，袴田巖完全否認罪行，稱“我根本沒有做”，並從那時起堅稱自己是無辜的。袴田巖於1968年被靜岡地方法院判有謀殺和縱火罪，並被判處死刑。但由於漫長的上訴和重審程序，袴田巖未被處決。



圍繞袴田巖案的主要爭議是檢方提供的“五件帶血衣物”證據。靜岡地方法院的主審法官26日承認，“調查人員在衣物上弄上血跡來偽造證據”，並批評檢方和警方使用“不人道的審訊，通過施加精神和身體上的痛苦”，迫使袴田巖提供虛假供詞。袴田巖曾表示，被拘留期間，他每天承受持續長達12小時的毆打和審訊，使他被迫作供。



據報導，當地檢方在拘捕袴田巖一年後稱，在工廠的味噌罐底部的麻布袋中發現“五件沾有血跡的衣物”，並稱袴田巖在作案時穿著這些衣服，後來躲進了味噌罐中。然而袴田巖的姐姐和辯護律師堅持認為，血衣證物並不符合袴田巖的身材，血跡也不屬於袴田巖。袴田巖支持俱樂部網站的記錄顯示，在1969年東京高等法院的上訴審判中，袴田巖被要求試穿“帶血衣物”三次，但每一次都穿不上其中的一條深藍色褲子。然而此次上訴被法院駁回，並在1980年最終確定了袴田巖的死刑判決。