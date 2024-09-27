中老鐵路出入境旅客來源突破100個國家和地區

9月25日，旅客在中老鐵路磨憨站旅檢大廳排隊接受安檢。圖源：磨憨出入境邊防檢查站供圖 中評社北京9月27日電／據新華社報導，記者9月26日從雲南磨憨出入境邊防檢查站獲悉，自中老鐵路國際旅客列車開通以來，截至今年9月25日，中老鐵路出入境旅客來源地已突破100個國家和地區。



據統計，自2023年4月13日中老鐵路國際旅客列車開行以來，截至今年9月25日，磨憨邊檢站共計查驗國際旅客列車1260餘列次，保障來自101個國家和地區的28.2萬餘名出入境旅客順暢通關。



其中，驗放外國籍旅客4.4萬餘人次，占比約16%。在驗放的外國籍旅客中，出入境人數位居前五的外國籍旅客分別來自老撾、泰國、馬來西亞、法國和新加坡，出入境事由排名前三的分別是觀光旅遊、探親訪友、會議商務。



據磨憨邊檢站介紹，開通以來，中老鐵路國際旅客列車歷經2次停靠時間壓縮和3次票額增加，票額數量由最開始的250張增加至現在的370張，出入境人數從最初每日300人左右增長至700人左右。



“這次乘坐中老鐵路列車從中國到老撾，體驗感非常好。乘車過程中，每一步都安排得井井有條，也有工作人員引導。火車運行平穩，速度也很快。”德國籍旅客艾伯特·萊昂德拉在乘坐中老鐵路出境老撾時說。