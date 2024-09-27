昨日，“花之未央·錦綉東城”立體花壇亮相前門大街。（來源：新華網） 中評社北京9月27日電／據新華社報導，公共活動場所升掛國旗約23萬面，主要大街懸掛燈籠及中國結1.5萬餘套，布置主題花壇60餘組、景觀小品80餘處，約2850處夜景照明點亮……國慶將至，全市大街小巷國旗招展、花團錦簇，處處洋溢著濃厚的節日氛圍。全市國慶景觀布置於9月25日到位，9月29日至10月7日，約2850處夜景照明設施將按照重大節假日等級開啟。



23萬面國旗飄揚城市街道



此次國慶景觀布置，採用國旗紅旗、硬質橫幅、燈籠燈飾、廣告宣傳、電子大屏、景觀小品、花壇花卉、夜景照明、光影藝術、噴泉水景共10種布置形式，打造全方位、立體化、多層次、晝夜兼顧的國慶節日景觀。



天安門廣場國旗飄揚，人民大會堂、國家博物館等周邊建築樓頂插掛紅旗。各級國家機關、人民團體，企事業組織，村委會、居委會以及廣場、公園等公共活動場所莊重升掛國旗約23萬面，中心城區商戶、居民家門口主動插掛國旗，讓每條胡同都成為一道美麗的風景。



長安街及其延長線、二環、三環重要路段以及全市其他區域，精選點位布置260條硬質橫幅；長安街上大紅燈籠高高掛起，中軸線上中國結相映生輝；全市主要大街懸掛燈籠、中國結1.5萬餘套，增添喜慶氛圍。



