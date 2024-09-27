海關：餃子雲吞等任何含生肉食物都不能帶回港

中評社香港9月27日電／香港商報網報導，港人北上消費潮持續，有不少市民跨境買餸回港，今年首8個月海關錄得1324宗非法進口食物案件，當中有62%（817宗）為未經煮熟的肉類，28%（374宗）為蛋類，10%（133宗）為家禽。海關表示，任何含有生肉的食物，例如未煮熟的餃子或雲吞等都是受規管食物，市民勿攜帶回港，強調日後會繼續循多方面加強向市民宣傳及教育。



香港海關陸路邊境口岸科副總指揮官（二）李麗儀今早（26日）在一個電台節目指出，自去年2月全面通關後，市民北上消費熱潮持續上升，一日遊及短途遊的巿民增加，今年首8個月，從旅客檢獲非法進口食物的案件共有1324宗，超過去年全年的1019宗，與去年同期比較數字增長超過一倍。當中超過六成，即817宗是未經煮熟肉類，當中包括生牛肉和豬肉；家禽類也很多，甚至帶整隻生雞或蛋類回港，大多是市民北上消遣後順道購買回港。另外，一般旅客並未使用合適的保溫裝置，多以行李車、環保袋、膠袋或手拉車將食物攜帶入境，如同在香港買餸一樣。



李麗儀說，海關定期與食安中心舉行聯合行動，安排檢疫偵緝犬於各陸路邊境管制站協助執法人員執勤，亦有個案經偵緝犬見功而截獲。



對於有些市民誤信網上流傳用真空或錫紙包裝，或“飛水”後可以將肉類帶回港，李麗儀表示，這類個案大約有兩成，相信是市民誤信傳言所致。她說，未經煮熟的餃子及雲吞因餡內包含有生肉，根據條例亦是不准攜帶回港。除了執法外，亦會多方面加強宣傳教育及派發宣傳單張，增加市民對法例的認識。