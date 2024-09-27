西藏舉辦首屆中小學生藝術展演活動

拉薩市第一中等職業技術學校的學生在彈奏扎念琴。（來源：新華網） 中評社北京9月27日電／據新華社報導，9月25日，西藏自治區教育廳主辦的西藏首屆中小學生藝術展演活動在拉薩西藏大劇院開幕。展演活動共設置聲樂、器樂、舞蹈、語言、繪畫、攝影等子項目競賽，獲獎參賽作品在活動現場集中展演。