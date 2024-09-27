中國新時代出版成果亮相印度尼西亞國際書展

9月25日，在印度尼西亞雅加達會展中心，小朋友參觀印尼國際書展中國出版代表團展台。（來源：新華網） 中評社北京9月27日電／據新華社報導，為期5天的2024年印度尼西亞國際書展25日在雅加達會展中心開幕，中國出版機構組團參展，共展出400餘種、700餘册中國精品圖書，全面展示了新時代中國出版業的豐碩成果。



此次中國出版代表團由中國科技資料進出口有限責任公司組織，參展圖書涵蓋中國傳統文化、中文教學、文學、社會科學、少兒讀物、中醫健康等多個領域，集中展示了新時代中國形象及中國出版界的最新成就。中華優秀傳統文化與中華民族現代文明的魅力，使中國圖書在展會上備受矚目。



為進一步擴大中國文化的傳播途徑，中國科技資料進出口有限責任公司還通過電子閱報欄展示中華歷史文化，分享中國在經濟、生態等方面的經驗成果。電子閱報欄的拍照打卡互動功能吸引了衆多觀衆參與，成為書展的亮點之一。



書展期間，高等教育出版社與印尼飛躍重洋出版社成功舉辦了《體驗漢語小學教程》（國際版）印尼文版權輸出簽約儀式。該教材是為海外小學生量身定制的中文學習資源，入選教育部語合中心“國際中文教育精品教材1+2工程”項目，印尼文版將在年內出版發行，為印尼學生提供優質的中文學習資源。

據書展主席韋達·斯特拉斯蒂介紹，本次書展共有15個國家參展，致力於打造一個充滿活力的交流平台，推動出版商、文學經紀人、發行商等業界人士建立聯系、探索合作機會，并激發公衆對閱讀與文學的熱情。