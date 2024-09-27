奧運健兒湖南共書“詩文書畫印像”藝術長卷

中評社北京9月27日電／據新華社報導，為進一步挖掘、研究紅色體育文化，傳承紅色基因，弘揚中華體育精神，“中華益動行”紅色體育大會（張家界站）日前在湖南桑植開幕，多名奧運健兒參加了“詩文書畫印像”藝術長卷製作活動。



25日，王義夫、龍清泉、向艶梅、侯志慧、諶利軍、羅詩芳、龐倩玉、嚴浪宇一行來到澧源鎮高家坪社區白族民居，參與藝術長卷製作活動。他們交流了自己的拼搏歷程、奧運故事等，國家級篆刻大師黃河、張家界市美術家協會主席呂啟瓊等藝術家結合運動員的奮鬥經歷及興趣愛好，用書法、繪畫、篆刻等傳統中國藝術形式進行創作，生動展現奧運健兒的拼搏精神。



奧運健兒們對這種創作形式充滿興趣，舉重奧運冠軍龍清泉、向艶梅、侯志慧都對篆刻產生了好奇，紛紛上手一試，篆刻了各自的姓名章。



奧運健兒“詩文書畫印像”藝術長卷製作活動是國家體育總局體育文化發展中心的品牌活動，通過邀請國家級藝術大師，以“詩、文、書、畫、印、像”等為載體，創作具有時代特徵、體育內涵、中國特色的體育文化產品。在未來持續進行的中華體育文化巡展中，中國體育博物館將把這些藝術作品與奧運健兒的奧運見證物相結合，講述奧運故事，將中華體育精神、奧林匹克精神發揚光大。