整治網絡飯圈亂象　關停違規賬號10萬餘個

中評社北京9月27日電／據央視新聞報導，為做好夏季治安突出問題防範打擊整治工作，公安部在前兩年開展夏季治安打擊整治行動取得良好成效的基礎上，從今年6月24日開始，連續3年組織全國公安機關開展夏季治安打擊整治行動，統籌推進打防管控建各項工作。



公安機關高度重視打擊整治網絡“飯圈”亂象，特別是結合開展“夏季行動”，會同有關部門持續嚴厲打擊“飯圈”群體實施的刷量控評、流量造假等網絡水軍違法犯罪，偷拍跟拍、買賣隱私信息等侵犯公民個人信息違法犯罪，以及造謠詆毀、互撕謾罵等網絡暴力違法犯罪。今年以來，共偵辦相關案件700餘起，刑事打擊800餘人、行政處罰200餘人，關停違規網絡賬號10萬餘個，取得明顯成效。特別是在巴黎奧運會期間，公安機關密切關注網上相關動態，及時採取措施，依法偵辦多起涉體育領域“飯圈”造謠誹謗、謾罵攻擊等網絡暴力案件，得到了社會廣泛關注和普遍支持。



同時，公安機關與宣傳、網信、文旅、廣電等部門加強協調聯動，建立常態化工作機制，有效督促網站平台、相關機構切實加強“飯圈”群體線上線下行為的管理，持續加強大型文藝演出活動的現場安保和票務市場規範，堅決防範發生重大安全事故。今年以來，已保障2300餘場大型文藝演出活動的安全順利舉辦。



下一步，公安機關將持續重拳打擊網絡“飯圈”相關違法犯罪活動，在此也要提醒一些粉絲朋友，尊重他人、知法守法，理性追星、文明追星，共同營造健康、文明、和諧的網絡環境和社會環境。