“它經濟”解鎖消費新密碼

中評社北京9月27日電／據新華社報導，隨著人們生活水平的不斷提高，寵物已經成為越來越多家庭的重要成員。《2023—2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，我國城鎮養寵人數從2018年開始連續五年增長，到2023年達到7510萬人。不僅養寵人數在持續增長，與寵物相關的服務和產品也越來越多。養寵人樂於為“毛孩子”掏腰包，帶動了寵物行業快速發展。數據顯示，2023年，我國城鎮寵物消費市場規模為2793億元，預計在2026年將達到3613億元。如今，我國寵物產業鏈條上的各個環節都在蓬勃發展，“它經濟”呈現出巨大增長空間。



我國城鎮寵物消費市場規模持續擴大



從寵物消費結構來看，2023年寵物食品市場份額過半，占據了寵主消費的半壁江山。目前，國內寵物食品企業正通過深耕研發，逐漸提升市場地位。一起跟隨記者到山東臨沂探訪一家寵物食品生產企業，看看那裡是如何做到產品精細加工的。



上下兩層樓，105個房間，金漸層、銀漸層、英短、美短、緬因貓……近120只貓咪在這裡生活。每只貓咪有著乾淨清爽的單間，它們每天的工作就是——吃飯，這些生活舒適的貓咪是各種新款貓糧的“試吃員”。



寵物食品營養功效測試基地負責人 高健：我們這邊是寵物營養功效測試基地，主要進行客戶以及銷售方的產品測試。



這個位於山東省臨沂市沂南縣的寵物食品營養功效測試基地占地32畝，配備了專業的飼養員和寵物行為訓練師，主要針對寵物食品的適口性、耐口性、營養性與功能性進行全方位測試。



這家測試基地的建設者是當地一個寵物糧龍頭企業，擁有10個加工製造生產廠區，42條現代化生產線，年產能超50萬噸各類寵物食品，服務了1000個品牌客戶。除了寵物食品營養測試基地，企業還打造了一個實驗室，為合作的品牌方提供檢測。



山東某寵物用品股份有限公司檢測中心工程師 徐曼玲：檢測中心實驗室有100多台國內外頂尖設備，當原料進入內部之後，我們會對它進行驗收才能入庫，包括生產環節以及成品的檢測還有溯源，我們都在把控。



隨著近年來寵物行業的快速發展，當地政府抓住機遇，騰退6家落後產能企業，盤活存量土地規劃，建設寵物食品產業園。



沂南縣農業農村局黨組成員、畜牧發展促進中心主任 賀洪雨：我們建成了占地986畝的寵物產業園區，入駐投產寵物食品企業9家，產值近20億元。我們力爭利用2到3年的時間把產值提升到40億元，把這裡建設成全國最大的寵物食品生產、集散和服務中心。



