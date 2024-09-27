尼泊爾總理奧利會見王毅

中評社北京9月27日電／據新華社報導，當地時間9月26日，尼泊爾總理奧利在紐約聯大期間會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅轉達中國領導人對奧利總理的親切問候。王毅說，中尼山水相連、命運與共，已建立面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，這一定位承接歷史，也預示著光明未來。中方始終將尼泊爾置於周邊外交重要位置，致力於打造更加緊密的中尼命運共同體。明年是中尼建交70周年，雙方要以此為契機，推動共建“一帶一路”等合作結出更多碩果，造福兩國人民。



王毅表示，中方將一如既往支持尼方維護主權、獨立和領土完整，希望尼方找到符合本國國情的成功發展道路，讚賞尼方多次重申不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。中國決定給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，將便利更多尼泊爾特色產品進入中國。歡迎尼方在華宣布2025年為“尼泊爾旅遊年”，願同尼方共同規劃系列活動，促進人文交流。



奧利表示，尼泊爾和中國是好朋友，兩國山水相連、文化相通，友好交往源遠流長。尼政府、各黨派和人民都支持尼中友好，堅定奉行一個中國政策，不會允許任何人任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。尼方致力於加強對華合作，共建尼中命運共同體，共享發展繁榮。