王毅出席人工智能建設國際合作高級別會議

中評社北京9月27日電／據新華社報導，當地時間9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席“人工智能能力建設國際合作高級別會議”。會議由中國和贊比亞共同舉辦，旨在落實聯大通過的加強人工智能能力建設國際合作決議，彌合數字和智能鴻溝，幫助“全球南方”在人工智能發展進程中平等受益。塞爾維亞總統武契奇、印尼統籌部長盧胡特以及80多個國家和國際組織的高級別代表與會。



王毅指出，人工智能既是全世界的重大機遇，也是全球性的重大挑戰。習近平主席提出《全球人工智能治理倡議》，提出中國方案，貢獻中國智慧。中方認為，推進人工智能全球治理應遵循幾個原則：一要堅持全面平衡，人工智能治理涉及倫理價值、安全治理、標準規範、能力建設和機制機構等各個方面，要秉持系統思維全面平衡推進，構建人工智能全球治理框架。二要堅持公平普惠，打造開放、包容、普惠、非歧視的發展環境，讓人工智能紅利惠及所有國家。人工智能不能淪為維護霸權、追求優勢的工具。三是堅持多邊主義，在聯合國框架下建立各國普遍參與的人工智能治理機制，讓各國平等參與、平等受益。



王毅強調，在人工智能發展進程中，各國應守望相助，攜手前行，確保所有國家權利平等、機會平等、規則平等，不讓任何一個國家掉隊。



王毅宣布中國《人工智能能力建設普惠計劃》，圍繞全球南方普遍期待提出“五大願景”，開展“十項行動”。