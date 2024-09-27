王毅出席倡議支持全球南方主題發布活動

中評社北京9月27日電／據新華社報導，當地時間9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席“全球發展倡議支持全球南方－中國在行動”主題發布活動。第79屆聯大主席菲勒蒙，聯合國副秘書長李軍華，老撾、柬埔寨、埃塞俄比亞、布隆迪、烏幹達、布基納法索、多米尼克、古巴等20多國部長級官員出席。



王毅在致辭中表示，在習近平主席親自擘畫和各方共同努力下，全球發展倡議從中國主張到國際共識、從合作理念到共同行動，為落實聯合國2030年可持續發展議程貢獻了中國方案，注入了中國力量。



三年來，倡議讓發展優先的共識持續凝聚，成為構建人類命運共同體在發展領域的生動實踐；倡議讓發展夥伴關係蔚然成勢，各方協同發力，推動南北對話，深化南南合作，奏響促進發展的協奏曲；倡議的機制建設日臻完善，助力“全球南方”駛上發展快車道；倡議的務實行動碩果累累，為“全球南方”帶來福祉。



王毅指出，世界現代化不能讓任何一國掉隊，支持“全球南方”國家發展振興是全球發展倡議優先方向。我們願同各方深化全球發展倡議合作，加快落實2030年議程，讓現代化成果惠及每一個國家、每一個人。



第79屆聯大主席菲勒蒙表示，中國提出全球發展倡議展現了強大領導力。倡議得到很多國家支持，為加快實現可持續發展目標，助力“全球南方”國家提供了新的路徑，具有重要意義。