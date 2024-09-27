憂失大陸市場　台農怒吼：被民進黨害慘

中評社北京9月27日電／據大公網報導，國務院關稅稅則委員會近日發布公告，決定自2024年9月25日起停止執行對台34項農產品免征進口關稅政策。島內相關業者擔心可能會失去大陸市場，哀嘆“都是民進黨害的”、“要完蛋”，有分析直指“這對台灣經濟衝擊很大”，還有不少學者、名嘴及民意代表要求民進黨當局檢討其兩岸政策，別再消耗大陸善意。不過，民進黨當局的反應和台灣社會的感受顯然不在同溫層，只用“影響不大”等說辭輕飄飄帶過。對於這樣的輕描淡寫，有島內分析直指民進黨當局是在睜眼說瞎話、“捂蓋子”。



對於台灣34項農產品零關稅被取消，台農業部門表示“整體衝擊有限，風險在可控範圍”，綠營民意代表宣稱“台農產品不靠大陸，影響不大”。淡定的反應令島內輿論十分不滿，直斥“何不食肉糜”“說假話”……實際上，“衝擊有限”“影響不大”根本安撫不了基層的憂心忡忡。



以種植、捕撈相關產品為生的台灣農漁民將受到直接影響，有台農表示“被民進黨害慘了”。台灣聯合新聞網報導指出，本次停止執行免征關稅的台灣各項產品將恢復5%到20%不等的關稅。台灣資深媒體人趙少康指出，農業的經濟產值低，增加的關稅對農漁民來說是影響生計的不得了的大錢。前台灣農業主管部門負責人陳保基認為，農民花了一年時間去種農產品，現在因為民進黨，大陸關稅優惠沒了，那種出來的東西怎麼辦？



多方分析認為，民進黨毀掉免稅待遇後，台灣農漁業乃至整體經濟也將受到衝擊。近年來，得益於大陸關稅免征政策，台灣農產品出口大陸極具競爭優勢，大陸已是台灣最大的農漁產品外銷地。多位島內農漁業人士擔憂，台灣農產品若失去在大陸市場的關稅優惠，就將導致成本升高、競爭力降低、對大陸出口量銳減，產業鏈條上的許多企業和個體戶都將面臨危機。島內經濟專家直言，台農漁業受損只是一個觀察指標，在民進黨不斷謀“獨”挑釁導致兩岸關係緊張的背景下，台灣其他產業也會面臨同樣的風險，對整體經濟的影響不言而喻。



