“三只羊”被責令停業罰款6894萬

中評社北京9月27日電／據大公網報導，合肥市聯合調查組昨晚發布三只羊網絡科技有限公司直播帶貨“香港美誠月餅”等調查情況通報，擬決定對三只羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元（人民幣），並責令三只羊公司暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。



今年中秋前夕，三只羊公司“瘋狂小楊哥”及其旗下直播間帶貨的“香港美誠”月餅，因被曝“在香港買不到”，引發巨大輿論風波。9月19日，合肥市市場監管局與商務局、公安局等部門成立聯合調查組，針對網絡反映的三只羊公司直播帶貨中存在的有關問題開展調查。



此次發布的情況通報稱，三只羊公司受廣州市美誠食品有限公司委托，直播推介“香港美誠月餅”時稱“香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年。”強調“美誠的、香港的、高端的月餅”等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。



“澳洲穀飼牛肉卷”亦涉造假



三只羊公司受湖北鮮多裕網絡科技有限公司委托，直播推介“澳洲穀飼牛肉卷”，鮮多裕公司提供的推介信息宣稱該產品為原切肉。三只羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的信息進行推介；鮮多裕公司實際發貨的肉品為調制肉，上述行為亦構成虛假的商業宣傳。



另外，通報稱，擬決定對三只羊公司進行罰款和責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任外，對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，合肥紀檢監察部門亦將立案調查，依法依規嚴肅處理。