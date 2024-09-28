香港太空館舉辦“中國登月探火”免費展覽

“中國登月探火”免費展覽（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月28日電（記者 段曉魯）香港太空館今日起至明年3月24日在大堂舉行免費專題展覽“中國登月探火”，介紹中國月球及火星探測任務的重要成果和未來展望。



中國正逐步實現探索太空的航天夢，自主成功研製了人造衞星、運載火箭、載人飛船和空間站等，以及在太空執行任務和進行科學研究，擴展了人類對地球以至宇宙的認識。在中國探月工程中，玉兔號月球車踏足月球；在中國火星探測任務中，祝融號火星車成功於火星表面留下印記。



展覽展出玉兔號月球車和祝融號火星車的原大模型，參觀者可認識它們的結構和功能，從而瞭解中國航天發展的卓越成就，而透過互動屏幕更可回顧中國在月球和火星的探索任務。



香港太空館一級助理館長方慧晶表示，希望展覽向大眾介紹中國在航天科技方面的工作和成就，吸引青少年投身航天科技發展。展覽亦設互動熒幕，市民可透過互動熒幕瞭解國家在探月和探測火星方面的進展歷程，同時亦會展示香港在協助國家航天方面的貢獻。



據瞭解，展覽期間，香港太空館會舉辦一系列配套活動，包括“中國航天科技”講座系列、天文電影等。另外，亦推出教育資料，包括專為幼稚園及中小學而設的活動工作紙，以及電子版《登月探火親子讀物》，透過圖片，以淺白的方式，讓大眾更深入地瞭解中國在月球及火星探測方面的成果和發展。