王小洪同美國國土安全部長馬約卡斯視頻通話

中評社北京9月27日電／據人民日報報導，國務委員、公安部部長王小洪25日應約同美國國土安全部部長馬約卡斯視頻通話。雙方進行了坦誠、專業、務實交流。



王小洪表示，中美雙方認真落實兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，在禁毒、非法移民遣返、個案合作等方面取得一些可視化成果。中方願同美方繼續保持各層級溝通，推動兩國執法合作行穩致遠。美方應重視解決中方關切，以實際行動體現誠意，為深化合作掃清障礙。



雙方同意繼續就執法領域重要問題保持溝通。