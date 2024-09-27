王毅集體會見美國各界人士

中評社北京9月27日電／據人民日報報導，當地時間9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會、阿斯彭學會、亞洲協會、對外關係委員會的代表成員座談交流。



王毅表示，今年是中美建交45周年。歷經近半個世紀的波瀾起伏，最重要的啟示就是，兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。習近平主席關心和重視中美關係，他在深刻總結中美關係經驗教訓基礎上，提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中方看待和發展中美關係的根本遵循。美方需要認識到，中國也有發展的權利。中國的發展對美國、對世界都是機遇而不是挑戰。



王毅說，中美作為安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，首先要力爭中美關係實現穩定健康可持續發展，還應同國際社會一道，應對好當今世界層出不窮的全球性挑戰。中美關係是一個發展演進的過程，需要持續不斷地對話溝通，消除不必要的誤解誤判。希望美國各界有識之士都能為此做出努力，樹立客觀理性對華認知，增進彼此理解信任，為中美關係改善發展做出貢獻。



美方人士表示，兩國元首舊金山會晤為穩定美中關係發揮了重要作用。美中經貿聯繫密切，不可能也不應該脫鈎。美國企業繼續看好中國未來，願抓住機遇，不斷深耕和開拓中國市場。