澤連斯基訪美　卻遭特朗普和共和黨猛批

中評社北京9月27日電／據新華社報導，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基正在美國訪問，向美方尋求更多軍事支持，但與民主黨高層會面的“和睦”場面惹來共和黨方面的強烈不滿。



美國共和黨總統候選人唐納德·特朗普25日指責澤連斯基拒絕與俄羅斯達成和平協議。共和黨籍國會眾議院議長邁克·約翰遜則公開要求澤連斯基解除烏駐美大使的職務，指認烏方干預美國總統選舉。



俄烏衝突2022年2月升級以來，澤連斯基多次訪美，尋求軍事和經濟援助。烏克蘭官方一直盡量“平衡”處理與民主、共和兩黨之間關係，避免得罪任何一方。只是，隨著美國總統選舉投票日益臨近，澤連斯基這次訪美行程中的言行把共和黨陣營惹急了。



澤連斯基先是在《紐約人》周刊22日發表的專訪中批評特朗普競選搭檔、共和黨副總統候選人詹姆斯·萬斯。萬斯曾“建議”烏克蘭為結束衝突可放棄部分領土。澤連斯基說他“太激進”，同時質疑特朗普關於“當選後可迅速促成俄烏和平協議”的說辭，稱他覺得特朗普“並不清楚如何停止這場戰爭”。



澤連斯基22日還到訪賓夕法尼亞州斯克蘭頓陸軍彈藥廠，與工人見面。賓州州長喬希·夏皮羅等民主黨人陪同。賓州是美國總統選戰必爭的關鍵“搖擺州”之一，夏皮羅被視為民主黨總統候選人、現任副總統卡瑪拉·哈里斯的親密盟友。一些共和黨人、尤其是與特朗普關係緊密的共和黨人批評這次參觀是政治作秀。



眾議長約翰遜25日公開致信澤連斯基，措辭強硬，開頭即寫道：“我要求你立即解職烏克蘭駐美大使奧卡薩娜·馬爾卡羅娃。”他指認馬爾卡羅娃組織這次參觀。