美參院：許多波音工人置生產速度於質量之上

中評社北京9月27日電／據新華社報導，美國國會參議院常設調查小組委員會25日披露美國聯邦航空局今年早些時候對波音公司737 MAX客機生產審計的調查結果，指出波音公司的工人被迫在工作時優先考慮速度而非注重質量，並且工人在上崗前沒有得到足夠培訓。



今年1月初波音客機門塞空中脫落事故後，聯邦航空局針對波音進行為期六周的生產審計調查。這是調查結果首次被詳細公開。



據路透社報導，聯邦航空局向上述參議院小組委員會提供116頁報告，其中列舉波音在製造過程控制、零部件處理與儲存、品控等方面97項不合規之處，稱發現23個例證，證實工人“未遵循生產流程或技能不夠熟練”。



委員會說，這些調查結果暴露出波音生產方面的問題嚴重程度，涵蓋對工人進行培訓、為工人提供裝備、生產記錄和控制不合格部件，以及質量檢測等諸多方面。



其中一個“令人發指”的例子是，波音一名機械師使用簡易工具測量零件之間的距離。



報告寫道：“這個工具由技師製造、未獲授權、未經校准、無標記、不在工具或倉庫清單上……這名機械師承認，他使用這一工具至少三年。被問及其他做門的機械師如何測量，他說，都一樣。”



該委員會說，波音5月的一份內部調查顯示，許多機械師在飛機生產過程中感受到壓力，不得不將速度置於質量之上。