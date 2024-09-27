巴勒斯坦領導人聯大亮相贏掌聲

中評社北京9月27日電／據新華社報導，“巴勒斯坦終將贏得自由，我們的人民將繼續生活在祖輩一直生活的土地上，為贏得獨立而進行合法鬥爭。占領一定會結束。”當巴勒斯坦總統阿巴斯26日在第79屆聯合國大會一般性辯論上結束發言時，全場響起熱烈掌聲。



新華社記者在現場看到，一些巴勒斯坦民間代表在旁聽席區域激動地站起來，高呼“自由，巴勒斯坦”的口號，同時舉起巴勒斯坦國旗顔色的條幅，上面寫著“巴勒斯坦、巴勒斯坦”。一名身著巴勒斯坦傳統服裝的婦女在呐喊的同時流下激動的淚水。



阿巴斯在發言中痛批以色列對巴勒斯坦領土的長期占領，尤其是近一年來對加沙地帶的殘酷攻擊，稱之為“我們這個時代最令人發指的罪行之一”。



“我們不會離開，我們不會離開，我們不會離開！巴勒斯坦是我們的家園。”阿巴斯連續3次堅定地重復。他強調，“以色列正在犯下全面種族滅絕戰爭罪行”，僅在加沙地帶就有4萬多人遇害，數千人仍被埋在廢墟之下，此外還有超過10萬人受傷，超過200萬人流離失所。



阿巴斯要求以色列立刻停止對巴勒斯坦和黎巴嫩的侵略，實現永久停火並從加沙地帶全面撤軍。他感謝國際社會長期以來對巴勒斯坦人民的同情與幫助，呼籲國際社會共同努力不要讓以色列“逍遙法外”。



此外，阿巴斯還痛批美國向以色列提供武器以及對以色列暴行的長期縱容。他指出，正是美國一再對巴勒斯坦加入聯合國的申請設置障礙，巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國的申請於4月18日被美國在安理會無情否決。美國在巴以問題上多次使用否決權，無理阻撓國際社會為解決巴勒斯坦長期遭受歷史不公所作出的努力。



這是今年5月巴勒斯坦在聯合國地位提升以後，巴勒斯坦領導人首次在聯大會議發表演講。5月舉行的聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。