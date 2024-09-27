王毅會見巴西總統首席特別顧問阿莫林

中評社北京9月27日電／據新華社報導，當地時間9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。



王毅表示，今年是中巴建交50周年，兩國已是成熟的戰略夥伴。我們在雙邊層面深化各領域合作，造福兩國人民；在聯合國等多邊場合密切協調配合，為和平而努力。中方願全力支持巴西辦好二十國集團峰會，以回應國際社會的期待。



王毅說，中巴同其他志同道合的“全球南方”國家即將成立烏克蘭危機“和平之友”，這是中巴和“全球南方”國家為尋求和平所做的努力。“和平之友”不是封閉的集團，而是開放的平台；不尋求競爭對抗，而是開展包容性對話。“和平之友”是為和平應運而生，應得到國際社會的歡迎。“和平之友”旨在發出客觀理性的聲音，將為政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。



阿莫林表示，盧拉總統高度重視巴中關係，希望同中國建立強有力的夥伴關係，推動兩國全面戰略夥伴關係進入新階段。今年是兩國建交50周年，巴方願同中方共同規劃好高層交往，深化各領域合作。感謝中方支持巴西舉辦二十國集團峰會，願同中方密切配合，確保峰會取得豐碩成果。巴西和中國就烏克蘭危機達成“六點共識”具有重要意義，雙方可繼續共同努力，發揮好“和平之友”的作用，廣泛凝聚共識，推動局勢降溫。