美對波音737方向舵問題發出緊急安全建議

中評社北京9月27日電／據新華社報導，美國國家運輸安全委員會26日向波音公司和美國聯邦航空局發出緊急安全建議，以應對部分波音737型號飛機方向舵控制系統可能出現卡住或受限的問題。



2月6日，美國聯合航空公司的一架波音737－8（MAX型號）飛機在新澤西州紐瓦克自由國際機場降落，在跑道上滑行時，方向舵踏板卡住。機長通過駕駛艙裡的舵柄來操縱飛機，機上155名乘客和6名機組人員沒有受傷。



波音飛機部件供應商美國柯林斯航空航天公司確認，在方向舵執行器生產過程中，因密封軸承組裝錯誤，容易受潮，從而導致結冰並限制方向舵系統。自2017年2月以來，柯林斯向波音公司交付了至少353個有問題的部件，並被安裝在一些波音737NG和737MAX機型上。



美國國家運輸安全委員會在聲明中表示，方向舵執行器在飛機尾部，旨在控制進近、著陸和滑行期間的方向舵。波音的737飛行手册指示飛行員在遇到方向舵卡住或受限時，應施加最大力量來克服故障。但美國國家運輸安全委員會擔心，在著陸或滑行過程中，操作時施加如此大的力量可能會使方向舵踏板受力過大，方向舵突然移動，導致飛機失控或偏離跑道。



美國國家運輸安全委員會建議波音公司修改飛行手册，取消飛行員使用最大踏板力來控制被卡住的方向舵的建議。該委員會還建議美國聯邦航空局來決定是否從飛機上拆除有問題的部件。如果美國聯邦航空局確定應拆除受影響的部件，還應通知其他國家的航空監管機構。