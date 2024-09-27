世衛：青少年出現社交媒體使用問題比例上升

中評社北京9月27日電／據新華社報導，世界衛生組織歐洲區域辦事處公布的最新數據顯示，青少年近年來出現社交媒體使用問題的比例急劇增加，這引發了人們對數字技術對青少年心理健康和生活影響的擔憂。



世衛組織日前發布了這份名為《關注歐洲、中亞和加拿大青少年社交媒體使用和遊戲情況》的報告。該報告基於一項與世衛組織歐洲區域辦事處合作開展的、每四年一次的學齡兒童健康行為研究調查。研究人員本次調查了歐洲、中亞和加拿大44個國家和地區的近28萬名11、13和15歲的青少年。



結果顯示，青少年近年出現社交媒體問題的比例從2018年的7%升至2022年的11%，另有12%的青少年面臨沉迷遊戲的風險。



研究發現，2022年，超過十分之一的青少年（11%）表現出社交媒體使用不當的跡象，他們難以控制自己的使用行為並遭受負面後果，而這一數字在2018年則為7%。女孩報告的社交媒體使用不當程度高於男孩，分別為13%和9%；超過三分之一（36%）的青少年表示經常在網上與朋友聯繫，其中15歲女孩的比例最高（44%）。



研究還顯示，三分之一（34%）的青少年每天都玩電子遊戲，超過五分之一（22%）的青少年一旦沉迷遊戲中，通常持續時間至少在4小時；12%的青少年存在沉迷遊戲的風險，男孩比女孩更容易出現沉迷遊戲的跡象，分別是16%和7%。