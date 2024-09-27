新研究：鋅影響B族維生素的吸收和代謝

中評社北京9月27日電／據新華社報導，日本京都大學日前發布新聞公報說，該校研究人員參與的團隊在新一期《美國實驗生物學協會聯合會雜誌》發表論文說，保證鋅營養狀況對B族維生素的吸收和代謝非常重要。這項研究有助於研究鋅缺乏症的相關症狀。



B族維生素參與機體內各種反應，是維持生命不可或缺的營養元素。B族維生素在細胞內要發揮其生理功能，要以磷酸酯或核苷酸的形式存在，而這些磷酸酯無法通過細胞膜。因此，B族維生素跨膜運輸前，磷酸酯會先發生水解，進入細胞內後再次磷酸酯化。此前的研究表明，一些鋅依賴性酶參與磷酸酯水解過程，但其中的機制尚未探明。



京都大學等機構研究人員讓15種可能與磷酸酯水解相關的酶都過量表達，然後用高效液相色譜法分析每種酶的水解活性，發現有4種鋅依賴性酶在磷酸酯水解反應中發揮重要作用。



研究團隊接下來準備了鋅狀況不同的培養液培養細胞，也使用缺乏鋅的餌料飼養實驗鼠。兩種實驗研究均發現，磷酸酯水解活性會因為鋅缺乏而大幅下降。這表明，B族維生素的代謝很大程度上受鋅營養狀況的影響。



公報說，缺乏鋅會表現出非常多樣性的症狀，其中一些症狀與B族維生素缺乏症相似。這項成果不僅表明了鋅營養狀況和B族維生素代謝之間的關聯，也說明鋅缺乏症和B族維生素缺乏症之間的相似性，有助於研究鋅缺乏症的相關症狀。



