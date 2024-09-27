美國港口工人罷工威脅引發產業界擔憂

中評社北京9月27日電／據新華社報導，美國國際碼頭工人聯合會日前威脅，如果9月30日合同到期前勞資雙方無法達成新的協議，美國東海岸和墨西哥灣沿岸30多個碼頭的數萬名工人將舉行罷工。美國產業界擔心，罷工將對美國消費、出口及就業市場等帶來衝擊。



據悉，美國國際碼頭工人聯合會與美國東海岸港口資方正就一份新的6年期勞動合同進行談判。國際碼頭工人聯合會主張在新合同中大幅漲薪，理由是過去6年合同期內，美國通貨膨脹率遠超薪資漲幅。此外，工會方面還要求禁止30多個港口裝卸貨所用機械設備自動化。若雙方不能如期簽訂新合同，罷工可能會在10月1日開始。這將成為東海岸和墨西哥灣港口碼頭工人自1977年以來首次大規模罷工。



美國國際碼頭工人聯合會代表4.5萬碼頭工人的利益，這些工人來自36個碼頭，而這些碼頭大約處理美國50%的海上貨物進口。



代表美國製造商、農民、批發商、零售商、進出口商、交通物流服務提供商和其他供應鏈相關方的170多家行業組織此前聯名致信美國總統拜登，呼籲政府介入，促成雙方達成協議。聯名信警告，現在發生罷工將對美國經濟帶來破壞性影響，尤其是在通脹處於下降趨勢的情況下。



美國零售業領導協會24日發表聲明，呼籲雙方回到談判桌，快速找到解決方案。聲明說，零售商對罷工可能給供應鏈和整體經濟帶來的負面影響感到擔憂。



牛津經濟研究院經濟學家日前測算，如果東海岸和墨西哥灣港口工人以及波音公司3萬名機械師的罷工持續到10月中旬，美國新增就業崗位可能會減少10萬個左右。



美國服裝鞋襪業聯合會總裁兼首席執行官史蒂夫·拉馬爾23日致信拜登表達擔憂，並呼籲拜登政府立即對雙方的談判進行幹預，撮合雙方達成公平的勞動合同，以避免罷工嚴重衝擊美國相關行業、工人、家庭和經濟。