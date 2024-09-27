】 【打 印】 
毛里求斯外島附近海域發生6.3級地震
http://www.CRNTT.com   2024-09-27 16:35:01


　　中評社北京9月27日電／據新華社報導，路易港消息：毛里求斯外島羅德裡格斯島首府馬蒂蘭港東北海域26日晚發生6.3級地震，目前暫無人員傷亡和財產損失報告。

　　據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間26日23時19分（北京時間27日3時19分），震中位於馬蒂蘭港東北431公裡處海域，震源深度為10公裡。

　　羅德裡格斯島在毛里求斯島以東約560公裡處，是毛里求斯熱門旅遊目的地之一，面積約為109平方公裡。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：