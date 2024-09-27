毛里求斯外島附近海域發生6.3級地震

中評社北京9月27日電／據新華社報導，路易港消息：毛里求斯外島羅德裡格斯島首府馬蒂蘭港東北海域26日晚發生6.3級地震，目前暫無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間26日23時19分（北京時間27日3時19分），震中位於馬蒂蘭港東北431公裡處海域，震源深度為10公裡。



羅德裡格斯島在毛里求斯島以東約560公裡處，是毛里求斯熱門旅遊目的地之一，面積約為109平方公裡。