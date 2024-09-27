中評社北京9月27日電／據新華社報導，紐約股市三大股指26日上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲260.36點，收於42175.11點，漲幅為0.62%；標準普爾500種股票指數上漲23.11點，收於5745.37點，漲幅為0.40%；納斯達克綜合指數上漲108.09點，收於18190.29點，漲幅為0.60%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊七漲四跌。材料板塊和科技板塊分別以1.97%和0.89%的漲幅領漲，能源板塊和房地產板塊分別以2.00%和1.05%的跌幅領跌。